250 Häkelblumen zieren den Lichtenbergplatz in Hannover

Hannover (dpa/lni) - Farbenfrohe Installation aus Wolle und Papier: Gehäkelte, bunte Blumen hat die Street Art-Künstlerin Mansha Friedrich auf dem Lichtenbergplatz in Hannover aufgestellt. "Ich glaube der Frühling ist gekommen, weil ich diese Installation gemacht habe und er sich animiert gefühlt hat, loszulegen", sagte die Künstlerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Mit ihrer Installation "Frühlingserwachen" will sie dem Grau der Winterzeit etwas Farbe entgegensetzen. Vier Monate hat Friedrich an den 250 Blumen gehäkelt. Zeitgleich bastelten freiwillige Helfer aller Altersgruppen 3000 Papierblätter, die an Ästen und Blumen kleben, um dem Platz ein frühlingshaftes Aussehen zu verleihen.