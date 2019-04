Kunstprojekt "ElbBienen" startet Mittwoch in Entenwerder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Vor dem Goldenen Pavillon in Entenwerder startet am Mittwoch das Kunstprojekt "ElbBienen", in dem die belgische Künstlerin AnneMarie Maes das Verschwinden der Honigbiene thematisiert. Die Arbeit bestehe aus einem neu geformten Bienenstock, der Live-Daten von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Bilder der Bienen aufzeichne, teilte die Behörde für Medien und Kultur mit. Ein Imker setze die Insekten zur Eröffnung am 1. Mai in Bienenkörbe auf sieben Dalben ein.

Die gewonnenen Daten aus dem Stock am südlichen Rand des Hamburger Stadtteils Rothenburgsort und einem Zwillingsobjekt in Brüssel sind bis zum 31. Juli 2020 in einer Ausstellung im Goldenen Pavillon zu sehen. Das Projekt von AnneMarie Maes ist zugleich die erste öffentliche Installation der zweiten Auflage des Initiativprojekts "Stadtkuratorin Hamburg". Unter dem Motto "HAMBURG MASCHINE" widmet es sich Formen und Folgen der Digitalität.