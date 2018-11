Affordable Art Fair bietet Kunst zu erschwinglichen Preisen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Unter dem Motto "Kunst für alle" öffnet von Donnerstag bis Sonntag die Affordable Art Fair in Hamburg ihre Türen. Zum siebten Mal präsentieren 80 Galerien aus 14 Ländern in der Messehalle A3 Werke etablierter Künstler und vielversprechender Newcomer zu Preisen zwischen 100 und 7500 Euro. "Wie die Gesellschaft spalten sich auch Kulturbesucher immer weiter in Hierarchien auf und nur zehn Prozent nehmen regelmäßig an kulturellen Veranstaltungen teil. Daher freue ich mich sehr, dass die Affordable Art Fair zu einem ganz besonderen Begegnungsort in Hamburg geworden ist", sagte Messedirektor Oliver Lähndorf am Mittwoch.

In diesem Jahr präsentieren internationale Galerien wie Edition Bucciali (Frankreich), Galeria Miquel Alzueta (Spanien), Chiefs & Spirits (Niederlande) und Twelve Twelve (Niederlande) die Werke ihrer Künstler. Zu den deutschen Galerien gehören Galerie Corona Unger (Bremen), Galerie Freitag 18:30 (Aachen), Galerie Kristine Hamann (Wismar) und Galerie Rieck (Kiel). Aus Hamburg sind die Evelyn Drewes Galerie, Gudberg Nerger Galerie, Holzhauer Hamburg, Affenfaust Galerie, Galerie Ruth Sachse, Multiple Box und die Magnus P. Gerdsen Galerie dabei. Die Affordable Art Fair wurde 1999 in London gegründet, inzwischen gibt es 13 Messen in neun Ländern weltweit.