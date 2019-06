Kunstmuseum Moritzburg zeigt Film-Installation zu Bauhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (Saale) (dpa) - Das Kunstmuseum Moritzburg in Halle setzt seine Ausstellungen zum Bauhausjubiläum mit einer Film-Installation fort. Die Installation unter dem Titel "Things to come" widmet sich auf mehreren Projektionsflächen dem Leben des Bauhaus-Meisters László Moholy-Nagy und seiner Partnerinnen Lucia und Sibyl. Die Eröffnung ist an diesem Sonntag. Die Installation von Angela Zumpe wird in Halle bis zum 25. August gezeigt. Danach geht sie zur Lyonel-Feininger-Galerie Quedlinburg und zur Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau, wie der Direktor der Moritzburg, Thomas Bauer-Friedrich, am Freitag sagte.