Elfenbeinskulpturen: Liebieg-Haus erhält bedeutende Sammlung

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Skulpturensammlung im Frankfurter Liebieg-Haus erhält großen Zuwachs. Mit Hilfe mehrerer Stiftungen hat das Haus die nach eigenen Angaben weltweit bedeutendste Privatsammlung von Elfenbeinskulpturen des 17. und 18. Jahrhunderts erworben. Die 200 Werke stammen nach Mitteilung des Museums vom Donnerstag aus dem Besitz des Sammlers Reiner Winkler, der den überwiegenden Teil dem Haus als Schenkung überlassen hat.

Vom 27. März an werden 190 Skulpturen in der Ausstellung "White Wedding" zu sehen sein. Die Elfenbeinarbeiten aus dem Barock und Rokoko werden in thematischen Kapiteln präsentiert. Der 1925 geborene Mäzen Reiner Winkler schuf in jahrzehntelanger Sammeltätigkeit eine legendäre Privatsammlung von Elfenbeinskulpturen mit einem Schwerpunkt auf Objekten des Barock.

Unterstützt wurde die Erwerbung unter anderem von der Ernst von Siemens Kunststiftung, dem Städelsche Museums-Verein, der Kulturstiftung der Länder und der Hessischen Kulturstiftung. Das Liebieg-Haus hat eine der bedeutendsten Skulpturensammlungen in Deutschland.