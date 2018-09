Museum sucht Bilder von Leonhardt Boldt für Ausstellung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eutin (dpa/lno) - Für eine Ausstellung mit Werken des Malers Leonhard Boldt (1875-1963) sucht das Ostholstein-Museum noch Bilder des Künstlers als Leihgaben. Neben Gemälden, Zeichnungen und Skizzen habe das Haus auch Interesse an Fotografien, Briefen und anderen Dokumenten zum Künstler, sagte Museumsleiterin Julia Hümme.

Boldt wurde in Eutin geboren, studierte unter anderem an den Kunstakademien in Berlin und München. Er lebte in Paris und London, bevor er sich nach seiner Heirat mit einer Schweizerin um 1914 wieder in Eutin niederließ. In seinem künstlerischen Schaffen widmete er sich der Porträt- und Landschaftsmalerei.

Die Ausstellung im Ostholstein-Museum soll vom 25. November bis zum 3. Februar 2019 stattfinden. Das Museum selbst besitzt einige Gemälde und Skizzen des Künstlers. Leihgeber weiterer Arbeiten können sich unter der Telefonnummer 04521 788-520 oder per Mail unter info@oh-museum.de melden.