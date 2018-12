Künstler Jürgen Schieferdecker gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Der Dresdner Künstler Jürgen Schieferdecker ist tot. Er starb am Montag im Alter von 81 Jahren nach einer Erkrankung, wie der Künstlerbund am Dienstag mitteilte. Der Architekt und Grafiker, der auch als Maler und Objektkünstler tätig war, gehörte zu den Mitbegründern des Vereins. "Wir verlieren mit ihm nicht nur einen großartigen und kritischen Künstler, sondern auch einen streitbaren Geist und einen außergewöhnlich warmherzigen Menschen", sagte Geschäftsführerin Antje Friedrich.

Schieferdecker, 1937 in Meerane geboren, schuf seit 1959 Gemälde, Druckgrafik, Objekte, Installationen und Metallplastiken. Sein Werk ist auch international beachtet und in Museen vertreten. In der DDR von Repressionen behindert und von der Stasi überwacht, lehrte der studierte Architekt nach 1990 an der TU Dresden als Professor und gehörte dem Kultursenat des Freistaates an.

Im März würdigte die Stadt Dresden sein Wirken und Schaffen mit ihrem Kunstpreis. Schieferdecker habe sich zeitlebens gesellschaftlich eingemischt und Missstände thematisiert, sein Name, in der Linie von Dix, Griebel und Grundig stehend, präge die Dresdner Kunst wie kaum ein anderer, hatte die Jury damals ihre Wahl begründet.