Dresdner Kunstpreis für Schriftsteller Marcel Beyer

Dresden (dpa/sn) - Schriftsteller Marcel Beyer ist Kunstpreisträger der Landeshauptstadt Dresden 2019. Beyer, der seit 1996 in der Elbestadt lebt, gehöre zu den profiliertesten deutschen Autoren der Gegenwart und setze sich immer wieder mit seiner Wahlheimat auseinander, teilte das Rathaus am Freitag zur Entscheidung der Jury mit. Er bringe sich in den öffentlichen Diskurs ein, sei mit seiner Arbeit sehr präsent, wirke am aktuellen Geschehen mit und engagiere sich für die Stadt, hieß es zur Begründung. Beyer positioniere sich in der Stadtgesellschaft, "seziere" die Sprache der Gegenwart und setze sich mit seinen Texten gegen deren Verfall durch Alltagssprache ein.

Der Autor freute sich über die mit 7000 Euro dotierte Auszeichnung, die er als "feines Echo" sieht, "dass ich in meiner Arbeit seit zwanzig Jahren die Veränderungen hier in der Stadt in den Blick zu nehmen versuche".

Zwei mit je 5000 Euro dotierte Förderpreise wurden an den Dirigenten Olaf Katzer und den Förderverein der Galerie Ursula Walter vergeben. Die Verleihung ist für den 11. Mai geplant. Der Kunst- und Förderpreis der Landeshauptstadt Dresden wird seit 1993 jährlich vergeben. Beyer ist der dritte Schriftsteller nach Volker Braun und Thomas Rosenlöcher unter den bisher Gekürten.