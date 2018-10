100 Jahre Bauhaus: Kunsthochschule Burg blickt nach vorn

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Zum Jubiläum "100 Jahre Bauhaus" 2019 macht die Kunsthochschule Halle ihre Verbindungen zu der Architektur- und Designschmiede mit einem Blick nach vorn zum Thema. Es gehe vor allem um das Lebendige, Gegenwärtige, um die Zukunft der Ausbildung, sagte der Rektor der Kunsthochschule Halle, Dieter Hofmann. Geplant sind Veranstaltungen und Ausstellungen.

Bauhäusler wie auch den Bildhauer Gerhard Marcks, dem Schöpfer der zwei markanten Tierskulpturen an der Kröllwitzer Brücke in Halle, zog es laut Hofmann einst als Lehrer an die Burg Giebichenstein. Die 104 Jahre alte Hochschule, kurz Burg genannt, hat 1080 Studenten.