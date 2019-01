Kampf um Besucher: Kunstsammlungen starten Charmeoffensive

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Chemnitz (dpa/sn) - Mit einer Charmeoffensive, einheitlichem Erscheinungsbild und attraktiven Ausstellungen haben die Kunstsammlungen Chemnitz den erneut niedrigen Besucherzahlen den Kampf angesagt. Wie Generaldirektor Frédéric Bußmann am Dienstag bekanntgab, wurden 2018 insgesamt 62 589 Besucher registriert. "Das ist ein Auftrag für uns, dass wir uns mehr Mühe geben müssen", sagte Bußmann.

Dies seien Besucherzahlen in der Höhe dessen, was in Chemnitz üblich sei, jedoch am unteren Rand. Im Vorjahr waren geschätzt rund 1000 Besucher mehr gezählt worden. 2014 waren es noch mehr als 81 700.

Bußmann hatte im Mai 2018 die Nachfolge von Ingrid Mössinger angetreten, die die Kunstsammlungen mehr als 20 Jahre geleitet hatte. Die Kunstsammlungen umfassen das Museum am Theaterplatz, das Museum Gunzenhauser, das Schloßbergmuseum, das Henry van de Velde-Museum und das Carlfriedrich Claus Archiv.

Zur Steigerung der Besucherzahlen setzt Bußmann auf mehr Offenheit und größere Transparenz. "Wir müssen stärker kommunizieren, was wir machen. Wir müssen den Service in den Mittelpunkt rücken", sagte er. Dazu gehört neben einem neuen einheitlichen Erscheinungsbild, das die Kunstsammlungen als Dachmarke von fünf Häusern zusammenfasst, auch ein modernsierter Internetauftritt, der in den kommenden Wochen freigeschaltet werden soll. Zuvor waren bereits die Öffnungszeiten verändert und zum Teil in den Abend verschoben sowie das häufig kritisierte Fotografierverbot aufgehoben worden.

Höhepunkte 2019 sind unter anderem eine Max Liebermann-Ausstellung mit 50 Werken des Impressionisten oder auch eine Textil und Grafik-Schau anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Bauhaus. Letztere werde ergänzt mit Fotografien der Chemnitzer Bauhaus-Künstlerin Marianne Brandt (1893-1983).

Im Museum Gunzenhauser setzt sich die Ausstellung Neue Sachlichkeit mit der Kunst in der Weimarer Republik auseinander. Präsentiert werden Werke unter anderem von Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz oder auch Heinrich Zille. Überdies ist im Schlossbergmuseum der "Mars" von Giambologna zu sehen, bevor die wertvolle und vor einer Versteigerung bei Sotheby's gerettete Statue endgültig nach Dresden zurückkehrt.