Ausstellung zu Paula Becker und Otto Modersohn

Bremen (dpa/lni) - Die Maler Otto Modersohn (1865-1943) und Paula Becker (1876-1907) führten eine Beziehung auf Augenhöhe. Wie intensiv ihr künstlerischer Austausch war, ist ab Sonnabend in den Museen Böttcherstraße in Bremen zu sehen. Die Ausstellung "Kunst und Leben" läuft bis zum 6. Januar 2018.

Gezeigt werden 80 Gemälde und Zeichnungen, einige davon wurden seit Jahrzehnten nicht mehr öffentlich ausgestellt. Die Schau ist in Themenräume untergliedert. Die widmen sich Sujets wie der Worpsweder Landschaft, dem Familienleben, Figuren zwischen Birken und Schützenfesten. Dabei wird deutlich, dass die Künstler oft das gleiche Motiv gewählt haben.

"Diese Bildpaare gegenüberzustellen hat es noch nicht gegeben", sagte der Kurator Frank Schmidt am Donnerstag. "Manche Bilder sind am selben Tag entstanden." Oft malten die beiden beispielsweise Elsbeth, Otto Modersohns Tochter aus erster Ehe. Im direkten Vergleich werden die unterschiedlichen Herangehensweisen, aber auch die gegenseitige Beeinflussung deutlich. Für den Kurator ist die Ausstellung eine "Schule des Sehens". "Es ist ganz erstaunlich, dass auch bekannte Bilder in diesem neuen Zusammenhang anders gesehen werden können", sagte die Enkelin Otto Modersohns, Antje Modersohn.

Manche Arbeiten verleiten zum Schmunzeln. So wie die gemeinsam gezeichneten und beschrifteten Bildergeschichten des Paares. Sie zeigen unter anderem eine nackte Paula beim Turnen. Briefe, Postkarten, Fotos und Tagebuchauszüge flankieren die Bilder. Anlass für die Ausstellung ist der im Herbst 2017 herausgegebene komplette Briefwechsel des seit 1901 verheirateten Paares Modersohn.