Museum zeigt Beckmann-Gemälde aus Braunschweiger Jugendtagen

Braunschweig (dpa/lni) - Mit einer ganzen Aktionswoche wird in Braunschweig die Ersteigerung eines Gemäldes des bedeutenden Malers Max Beckmann gefeiert. Die Ölskizze "Landschaft mit See" zeige mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Szene aus dem Braunschweiger Naherholungsgebiet Riddagshausen aus dem Jahr 1900, teilte das Herzog Anton Ulrich-Museum am Freitag mit. Da die Signatur den 6. April 1900 ausweise, starte die Aktionswoche am Samstag auf den Tag genau 119 Jahre nach der Entstehung.

Der Künstler Max Beckmann (1884-1950) lebte als Jugendlicher in Braunschweig. Nach Museumsangaben stammt das Werk aus seiner frühesten Schaffensphase kurz vor dem Beginn seines Studiums an der Großherzoglichen Kunstschule in Weimar. Ende 2018 wurde das Bild mit Hilfe der Braunschweiger Günter-Kalkhof-Stiftung bei einer Auktion in München ersteigert.

Das Museum forscht derzeit zu Beckmanns Frühwerk und will die Ergebnisse in einer Ausstellung im Herbst 2020 präsentieren. Bis zum 14. April dieses Jahres soll die "Landschaft mit See" in der Gemäldegalerie gezeigt werden - neben Werken von Rembrandt und Vermeer aus der eigenen Sammlung, die Beckmann laut Museum seit Kindertagen kannte und bewunderte.