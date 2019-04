Michael-Jackson-Ausstellung: Bisher mehr als 13 000 Besucher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bonn (dpa/lnw) - Mehr als 13 000 Besucher haben sich in den ersten drei Wochen die umstrittene Michael-Jackson-Ausstellung in der Bundeskunsthalle angesehen. Das teilte das Bonner Museum am Mittwoch mit. Die Ausstellung "Michael Jackson: On the Wall" läuft seit dem 22. März und ist noch bis zum 14. Juli zu sehen. Sie behandelt das Bild des Popstars in der bildenden Kunst.

Aufgrund neuer Missbrauchsvorwürfe gegen den 2009 gestorbenen Sänger waren Vorbehalte gegen die Ausstellung laut geworden. Intendant Rein Wolfs vertrat jedoch die Auffassung, es wäre verkehrt, Jackson im Nachhinein aus der Erinnerung zu löschen. "Wir müssen seine Geschichte aufarbeiten und daraus lernen", sagte er.