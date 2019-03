Sammler will Video-Arbeiten im alten US-Hauptquartier zeigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Eine vergleichsweise junge Sammlung zeitgenössischer Kunst soll von April an in Berlin einen festen Standort bekommen. Die unter dem Namen Fluentum zusammengefassten Arbeiten haben nach Angaben vom Freitag einem starken Fokus auf zeitbasierten Medien wie Film und Video. Fluentum sieht sich als Plattform für die Produktion, Sammlung und Präsentation zeitgenössischer Kunst.

Seit 2010 sammelt der Berliner Software-Unternehmer Markus Hannebauer die Arbeiten, etwa von Omer Fast, Hito Steyerl, William Kentridge, Douglas Gordon, Katarina Zdjelar oder Hiwa K. Zur Eröffnung sollen Arbeiten des niederländischen Künstlers Guido van der Werve gezeigt werden.

Die Präsentation kommt im alten Hauptgebäude des früheren Hauptquartiers der U.S. Army an der Clayallee in Berlin-Dahlem unter. Von hier aus organisierte US-General Lucius D. Clay die Luftbrücke während der Berlin-Blockade. Die Räume im historischen Gebäude wurden den Angaben zufolge vom Berliner Architekturbüro Sauerbruch Hutton umgestaltet. Nun stehen sieben Bereiche mit mehr als 600 Quadratmetern Fläche für Ausstellungen zur Verfügung.