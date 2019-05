Museum erläutert Rückgabe der Säule von Cape Cross

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Nach der Entscheidung, eine von Namibia als koloniales Objekt zurückgeforderte Kreuzsäule an das afrikanische Land zurückzugeben, wollen der Präsident des Deutschen Historischen Museums, Raphael Gross, und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) den Beschluss heute in Berlin erläutern. Das Kuratorium des Hauses hatte nach dpa-Informationen am Donnerstagabend dem Vorschlag von Gross zugestimmt.

Das Vorhaben war auch von Grütters und der Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik, Michelle Müntefering (SPD), unterstützt worden. Die Zustimmung des Kuratoriums galt als Formsache. Die Säule von Cape Cross gehört seit 1953 zu den Beständen des Museums für Deutsche Geschichte, das nach der Wiedervereinigung im Deutschen Historischen Museum aufgegangen ist.

Die 1,1 Tonnen schwere Säule aus Kalkstein wurde 1486 vom portugiesischen Seefahrer Diogo Cao als Landmarke mit portugiesischer und lateinischer Inschrift am Küstenstreifen errichtet. 1884 kolonisierte das Deutsche Reich das Land als Deutsch-Südwestafrika. Die stark verwitterte Wappensäule wurde 1893 entdeckt und nach Wilhelmshaven gebracht, von wo sie über Kiel nach Berlin gelangte.