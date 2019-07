Käthe-Kollwitz-Museum erhält Plastik von Wilhelm Loth

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Das Berliner Käthe-Kollwitz-Museum kann sich über die Schenkung einer Bronzeplastik des Künstlers und Kollwitz-Verehrers Wilhelm Loth (1920-1993) freuen. Die in Düsseldorf lebende Großnichte des Bildhauers, Rebecca Heil, übergab das Unikat am Montag in Berlin als Schenkung an Museumsdirektorin Josephine Gabler. Loths Arbeit "Reliefplastik 20/84, Erinnerung an die Frauen der Kollwitz" aus dem Jahr 1984 soll nach Angaben Gablers einen festen Platz auch am künftigen Standort des Museums am Spandauer Damm erhalten.

Loth, zu dessen Werk etwa 1200 Skulpturen und zahlreiche Zeichnungen gehören, hatte in jungen Jahren Briefkontakt mit Kollwitz (1867-1945) aufgenommen. Zweimal begegneten sich die beiden Künstler auch persönlich. Loths Werke sind international in zahlreichen Museen vertreten. Seine Bronze "Torso 4/57, Hommage à Käthe Kollwitz" aus dem Jahr 1957 ist im Besitz der Nationalgalerie Berlin.