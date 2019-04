"Bilder einer Ausstellung" tanzen durch Nationalgalerie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die Nationalgalerie Berlin hat die historische Halle im Hamburger Bahnhof für eine zeitgenössische Tanzshow nach Motiven von Modest Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" geöffnet. Die Urban-Dance-Gruppe Flying Steps und das brasilianische Künstlerduo Osgemeos realisieren dort vom 5. April bis 2. Juni ihre Produktion "Flying Pictures".

"Alles Kreative fängt mit großer Leidenschaft an", sagte der Direktor der Nationalgalerie, Udo Kittelmann, am Mittwoch in Berlin vor der Premiere der Show. Jede Kulturinstitution wie ein Museum müsse mindestens so mutig sein wie die Künstler, "egal ob Tänzer, Musiker oder bildende Künstler". Kittelmann hatte Flying Steps bereits 2010 mit der Produktion "Flying Bach" in die Neue Nationalgalerie geholt.

Vartan Bassil, kreativer Kopf der Flying Steps, begründete das Projekt mit seiner Faszination für Mussorgskys Musik und dem Wunsch, "die Bilder einer Ausstellung zum Leben zu erwecken".