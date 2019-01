Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Muskau (dpa/sn) - Die Pückler-Stadt Bad Muskau will mit Kultur dem Lausitzer Winter trotzen: Mit dem neuen Veranstaltungsformat "Winterbühne im Schloss" wollen Stiftung und Stadt auch in der kalten Jahreszeit Besucher nach Ostsachsen locken. "Wir haben einen so schönen Park, doch ihm ist nur ein halbes Jahr Brillanz gegönnt. Mit dem neuen kulturellen Magneten wollen wir versuchen, einen weiteren Akzent in der touristenarmen Zeit im Weltkulturerbe zu setzen", sagte Stiftungschef Cord Panning am Dienstag.

Für die erste Winterbühnen-Auflage am 9. und 10. Februar haben die Muskauer Kulturmacher die Serkowitzer Volksoper als Partner gewonnen. Das freie Musiktheater aus Dresden ist nach Aussagen des Künstlerischen Leiters Wolf-Dieter Gööck für seine "Kabarettopern" bekannt, die musikalisches Erbe und aktuelle gesellschaftliche Themen miteinander verbinden. Vorläufer der Serkowitzer Volksoper sei der Lausitzer Opernsommer, für den das freie Ensemble aus Absolventen der Musikhochschule in Dresden bis 2009 Musiktheaterproduktionen auf die Bühne brachte.

Die künstlerische Heimat der Gruppe um Gööck ist seit 2011 im Sommer ein ausgedienter Zirkuswagen in der Saloppe-Sommerwirtschaft in Dresden. Ihre acht Vorstellungen waren im vergangenen Jahr ausverkauft. "Zunehmend sind wir zu Gastspielen unterwegs", sagte der Künstlerische Leiter.

Im Saal des Schlosses Bad Muskau wird das Ensemble aus Profi-Sängern "Die Entführung auf dem Jahrmarkt" in Anlehnung an Mozarts "Entführung aus dem Serail" zeigen. Dabei schlüpfen drei Darsteller in 25 Rollen. Mit der Nachmittagsvorstellung am Sonntag sollen bewusst Familien mit Kindern angesprochen werden.

Die "Winterbühne im Schloss" soll die Bad Muskauer auch in Zukunft in der dunklen Jahreszeit begleiten. "Vielleicht entsteht daraus sogar ein kleines Festival. Wir wollen uns jetzt um Förderung bemühen, um das Erlebnis vielleicht auf mehrere Tage auszudehnen", sagte Kulturmanagerin Isolde Matkey.

Die Initiative seiner Nachfolger im heutigen Welterbe-Ensemble würden seinen Schöpfer und den Gartenfürsten Hermann von Pückler-Muskau (1785-1871) sicher freuen, meinte Parkchef Panning. "Zu feierlichen Anlässen gastierten zu Pücklers Zeiten im Kavalierhaus fahrende Theatergruppen. Sicherlich hätte der Hausherr auch manchen Schabernack in die Stücke eingebaut." Der vom Fürsten ab 1815 angelegte Landschaftspark gehört seit 2004 zu den Unesco-Welterbestätten.