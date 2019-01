Bad Muskau will mit Bühne im Schloss mehr Touristen locken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Muskau (dpa/sn) – Mit dem neuen Format "Winterbühne im Schloss" wollen Pückler-Stiftung und Stadt Bad Muskau Besucher auch in der kalten Jahreszeit in den Osten Sachsens ziehen. "Wir haben einen so schönen Park, doch ihm ist nur ein halbes Jahr Brillanz gegönnt. Mit dem neuen Angebot wollen wir versuchen, einen weiteren Akzent in der touristenarmen Zeit im Weltkulturerbe zu setzen", sagte Stiftungschef Cord Panning am Dienstag.

Als Partner haben die Kulturmacher zur ersten Winterbühnen-Auflage am 9. und 10. Februar die Serkowitzer Volksoper gewonnen. Das freie Musiktheaterensemble aus Dresden ist nach Aussagen des künstlerischen Leiters Wolf-Dieter Gööck für seine Kabarettoper bekannt, die musikalisches Erbe und aktuelle gesellschaftliche Themen miteinander verbinden.