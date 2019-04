Im Dauerlauf zu Bauhaus-Orten: "Bauhaus-Marathon" in Weimar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Zum "Bauhaus-Marathon" durch Weimar wird auch die ehemalige Profi-Läuferin Uta Pippig erwartet. Die mehrfache Gewinnerin unter anderem des Berlin Marathons werde bei dem Spezialrennen am Sonntag die Halbmarathon-Strecke in einem gemütlichen Tempo in Angriff nehmen, hieß es in einer Mitteilung des Veranstalters am Mittwoch.

Mit dem Marathon in der Klassikstadt sollen Kultur und Sport verknüpft werden: Teilnehmer können sich an bestimmten Punkten eine Auszeit nehmen, um authentische Bauhaus-Orte zu besichtigen und dort ein Kulturprogramm zu verfolgen. In die Zeitwertung fließen diese Pausen dank Zeitmess-Chips nicht ein. Stadt und Veranstalter rechnen mit etwa 2500 Teilnehmern aus 25 Ländern.

Walter Gropius gründete vor 100 Jahren das Staatliche Bauhaus in Weimar als Schule für Design, Architektur und Kunst. Ideen und Entwürfe der Bauhäusler prägten die Design-Geschichte und hinterließen Spuren in der Kulturlandschaft.