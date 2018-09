Theater in Uelzen kurzfristig geschlossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Uelzen (dpa/lni) - Aus Sicherheitsgründen ist das Uelzener Theater an der Ilmenau vorübergehend geschlossen worden. Das sei die Folge einer Kontrolle durch die Prüforganisation Dekra, teilte eine Stadtsprecherin mit. Für einen sicheren Spielbetrieb müsse die hydraulische Antriebstechnik der Bühne zeitnah saniert werden, befand der Sicherheitsexperte. Die Technik sollte ohnehin für vier Millionen Euro instandgesetzt werden, berichtete die Uelzener "Allgemeine Zeitung" am Freitag, doch sei das erst für das Jahr 2020 vorgesehen gewesen.

Die Stadt will den Betrieb des Gastspieltheaters mit rund 800 Sitzen möglichst bald wieder ermöglichen. "Wir schauen zunächst, ob das Theater vor der grundlegenden Sanierung wieder geöffnet werden kann", sagte Stadtsprecherin Ute Krüger am Freitag. Das könnte eine Reparatur oder ein Abschalten der Hydraulik bedeuten. Dazu würden kurzfristig Experten befragt. "Für eine grundlegende Sanierung in naher Zukunft wird mit der Politik zu beraten sein", sagte Krüger.

"Ein Sanierungsstau an Theatern ist leider keine Seltenheit", sagte dazu Marc Grandmontagne, geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins. "Für die Zukunft notwendig sind die Anerkennung der baulichen Pflege als Daueraufgabe sowie die Bereitstellung der dazu erforderlichen Gelder", forderte er.