Theater in Uelzen kann wieder öffnen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Uelzen (dpa/lni) - Das aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossene Uelzener Theater an der Ilmenau kann wieder eröffnet werden. Die Prüforgisation Dekra habe am Dienstag grünes Licht gegeben, sagte eine Sprecherin der Stadt. Die Hansestadt hatte das Haus mit rund 800 Sitzen Anfang September geschlossen, weil die Prüfer vor allem die Bühnentechnik moniert hatten. Wann genau das Theater wieder öffnet, wird in den kommenden Tagen mitgeteilt. Nach aktuellem Stand sei sowohl diese als auch die nächste Spielzeit gesichert. Die Stadt strebt nun eine grundlegende Sanierung des Hauses in naher Zukunft an.