Kreative sehen sich als Zukunftsbranche des Landes

Rostock (dpa/mv) - Die Kreativwirtschaft im Nordosten ist nach Ansicht von Branchenvertretern der aussichtsreichste Treiber für Wirtschaftswachstum in den kommenden Jahrzehnten. Auf der Konferenz "Kreatopia" in der IHK zu Rostock wollen am Montag (10.00 Uhr) Politiker und Kreative über Probleme und Potenziale der Branche diskutieren.

Unter dem Begriff Kreativwirtschaft werden elf Branchen zusammengefasst. "Das sind alles Sachen, da brauche ich meinen Laptop oder meine Workstation und dann kann ich ortsunabhängig arbeiten und meine Dienstleistungen in die ganze Welt verkaufen", sagte Veronika Schubring vom Netzwerk für Kultur- und Kreativwirtschaft. Sie sieht im Nordosten großes Potenzial, weil es kaum Industrie, dafür aber große Flächen und Natur gibt. Die "Digitalnomaden" der Großstädte wollten raus, so werde MV zur interessanten Residenzregion.