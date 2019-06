Zentrale Eröffnung des Unesco-Welterbetags in Quedlinburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Quedlinburg (dpa) - Führungen, Konzerte, Ausstellungen: Bei bestem Sommerwetter ist am Sonntag deutschlandweit der Unesco-Welterbetag begangen worden. Den Startschuss für den Aktionstag der 44 deutschen Natur- und Kulturerbestätten gaben die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission Maria Böhmer und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in der Unesco-Welterbestadt Quedlinburg. An dem Tag, der seit 2005 immer am ersten Juni-Sonntag veranstaltet wird, setzen sich die Welterbestätten zwischen Wattenmeer und Bodensee in Szene, unterstreichen ihre Bedeutung und werben um Besucher.

Zur zentralen Eröffnung in Quedlinburg seien symbolisch weiße Tauben fliegen gelassen worden. Auf der Bühne auf dem historischen Marktplatz habe es Theater, Tanz, Gespräche und Präsentationen gegeben, teilten die Deutsche Unesco-Kommission und die Stadt mit.

"Welterbestätten sind Zeugnisse überragender menschlicher Schöpfungskraft", sagte Böhmer laut Mitteilung. "Sie stehen für den Schatz, den uns vergangene Generationen hinterlassen haben." Es gehe darum, Brücken zwischen Vergangenheit und Zukunft zu schlagen.

Quedlinburgs Altstadt mit rund 2000 Fachwerkhäusern aus acht Jahrhunderten steht seit 1994 auf der Unesco-Welterbeliste. Es ist eines der größten Flächendenkmale Deutschlands. Auch das Motto der 22. Ausgabe des Landesfestes "Welterbe Weltoffen Willkommen" war darauf ausgerichtet.

Welterbestätten sind der Deutschen Unesco-Kommission zufolge Zeugnisse vergangener Kulturen, künstlerische Meisterwerke und einzigartige Naturlandschaften. Weltweit gibt es mehr als 1000 solcher Stätten in über 160 Ländern. Von den 44 deutschen Welterbestätten liegen fünf in Sachsen-Anhalt.

Die zentrale Eröffnung des Welterbetages war Teil des dreitägigen Sachsen-Anhalt-Tages in Quedlinburg, der am Freitag begonnen hatte. Deshalb war erstmals ein "Welterbedorf" mit mehr als 20 Ständen zum größten Volks- und Heimatfestes Sachsen-Anhalts aufgebaut worden.