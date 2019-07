Marienburg-Sanierung: Landesmittel sollen bis 2025 fließen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Lösung zum Erhalt des maroden Schlosses Marienburg südlich von Hannover nimmt Gestalt an. Wie das niedersächsische Kulturministerium am Dienstag mitteilte, sollen im Haushalt 2020 zunächst 100 000 Euro für die Sanierung bereitgestellt werden. Die restlichen 13,5 Millionen Euro sollen gestaffelt in den Jahren 2021 bis 2025 gezahlt werden. Der Bund gibt ebenfalls 13,6 Millionen Euro. Diese mussten vom Land gegenfinanziert werden.

Vorbehaltlich des Haushaltsbeschlusses des Landtages werde Ernst August von Hannover junior das Schloss sowie Inventar im Wert von sechs Millionen Euro zum 1. Januar 2020 in eine gemeinnützige Stiftung überführen, hieß es. Im Stiftungsrat werde das Land Niedersachsen vertreten sein.

Ursprünglich hatte der 35-Jährige das stark sanierungsbedürftige Baudenkmal für einen Euro an die öffentliche Hand verkaufen wollen. Doch nach dem Einspruch seines Vaters lag der ursprünglich mit der Landesregierung ausgehandelte Deal auf Eis. Am 1. Juli haben laut Ministerium die neuen Pächter den Geschäftsbetrieb von Schloss Marienburg übernommen. Damit löste die Schloss Marienburg GmbH der Unternehmer Carl Graf von Hardenberg und Nicolaus von Schöning die EAC GmbH des bisherigen Eigentümers ab. Die 60 Arbeitsplätze auf Schloss Marienburg seien damit gesichert.