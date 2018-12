Wörlitz soll Welterbezentrum bekommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wörlitz (dpa/sa) - In Wörlitz soll ein Welterbezentrum entstehen. Das sieht der Masterplan der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz für die Bau- und Gartendenkmalpflege vor, den die Stiftung am Dienstag in Wörlitz vorgestellt hat. Zu den weiteren geplanten Baumaßnahmen mit einem Volumen von 122 Millionen Euro gehören demnach der Umbau des Hauses der Fürstin zu einem Ausstellungszentrum sowie die weitere Sanierung der Schlösser Oranienbaum und Mosigkau. Nach Angaben von Kultur-Staatssekretär Gunnar Schellenberger werden dafür insgesamt 65,4 Millionen Euro benötigt. "Die Finanzierung steht jedoch noch nicht vollständig."

Für das Haus der Fürstin stünden knapp 4,2 Millionen Euro aus dem EFRE-Programm zur Verfügung, für das Welterbezentrum stelle das Land 5,4 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt würden für beide Baumaßnahmen knapp 18 Millionen benötigt. "Wir brauchen die Hilfe des Bundes, in den vergangenen Monaten haben dazu zahlreiche Gespräche stattgefunden", sagte Schellenberger.