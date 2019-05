Theaterpreis des Bundes geht nach Memmingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gera/Memmingen (dpa/lby) - Das Landestheater Schwaben in Memmingen erhält den Theaterpreis des Bundes. Es wurde mit zehn weiteren Bühnen aus ganz Deutschland am Montagabend in Gera (Thüringen) ausgezeichnet und erhält 75 000 Euro. Der Preis richtet sich an kleine und mittlere Bühnen, die wegen ihres künstlerischen Gesamtprogramms odder durch außergewöhnliche Produktionen bundesweite Aufmerksamkeit erfahren. 119 Theater hatten sich beworben.

Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) betonte in einer vorab verbreiteten Mitteilung: "Wir blicken auf eine unglaublich lebhafte Theaterlandschaft, die in ihrem regionalen Angebot und in ihrem gesellschaftlichen Engagement weltweit ihresgleichen sucht." Theater seien kein dekorativer Luxus, den man sich nur in Zeiten gut gefüllter Kassen leiste. "Als Verhandlungsorte gesellschaftlicher Widersprüche sind sie heute wichtiger denn je, weil sie Menschen miteinander ins Gespräch bringen."