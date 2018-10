Minister Wolf: Es braucht Kultur in allen Regionen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz braucht nach Ansicht von Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) einen Mix aus Kultur in Städten und Kultur auf dem Land. "Wir haben den Anspruch, in allen Regionen Kultur zu haben", sagte der Minister der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Der Anspruch ist, Kultur überall niederschwellig erreichbar zu machen." Menschen müssten sie ohne lange Auto- oder Zugfahrten erreichen können. Das sei auch wichtig, damit sich Menschen in ländlichen Regionen bei Entwicklungsprozessen mitgenommen fühlten. "Das ist insgesamt ein ganz zentrales Thema, dazu gehört auch die Kultur und die Kunst."

Unabdingbar sei ein Hinführen zu Kunst und Kultur. "Das ist ein Ansatz, bei dem man auf Kinder und Jugendliche zugehen muss", sagte Wolf. Diese Aufgabe übernähmen beispielsweise Jugendkunstschulen oder Projekte wie "Jedem Kind seine Kunst". "Man muss Türen öffnen, dazu gehört das Zurverfügungstellen, aber auch das Hinführen."

Eine zentrale Rolle spielten auch die Schulen. Hier seien alle Kinder greifbar, unabhängig von sozialen Faktoren - "nicht nur die Schüler, deren Eltern ins Konzert oder in Ausstellungen gehen und ihre Kinder irgendwann mitnehmen". Es brauche mehr als Kunst- und Musikunterricht. Sinnvoll seien Projekttage in Jugendkunstschulen oder Ateliers. "Wir als Land können nicht alles zentral steuern", sagte Wolf. "Aber wir müssen die Möglichkeiten bieten."

Insgesamt benötige es Leuchtturmprojekte wie große Ausstellungen einerseits, um das "Kulturland Rheinland-Pfalz" bekannt zu machen, und eben ein Kulturangebot für die Menschen vor Ort. Dieser Anspruch sei durch die Zeiten aller SPD-Regierungen hinweg entwickelt worden.