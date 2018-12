Das Welttanzprogramm ist Kulturerbe

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Das in Deutschland entwickelte Welttanzprogramm gehört jetzt zum immateriellen Unesco-Kulturerbe. Das hätten die Kultusminister auf ihrer Konferenz entschieden, teilte das rheinland-pfälzische Kulturministerium am Dienstag in Mainz mit. Das Land Rheinland-Pfalz hatte die Aufnahme in die Liste vorgeschlagen. In der Liste Deutschlands gesellt sich das Tanzprogramm zum Beispiel zur ostfriesischen Teekultur, zur Genossenschaftsidee und zum Skatspielen dazu. Weltweit ist zum Beispiel die Rumba aus Kuba dabei.

Das Welttanzprogramm wurde 1961 auf Initiative des Hamburger Tanzlehrers Gerd Hädrich ins Leben gerufen. Ursprünglich waren elf Tänze - Blues, Foxtrott, Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer und fünf lateinamerikanische Tänze sowie der Beat - im Programm enthalten. Später ersetzte der Discofox den Beat, außerdem kamen andere Tänze wie Mambo/Salsa hinzu. Der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband (ADTV) - mit der rheinland-pfälzischen FDP-Landtagsfraktionschefin Cornelia Willius-Senzer an der Spitze - beantragte die Aufnahme vor rund zwei Jahren.

Ebenfalls auf Vorschlag von Rheinland-Pfalz ist auch die Wiesenbewässerung in den Queichwiesen zwischen Landau und Germersheim Teil des immateriellen Kulturerbes geworden. Es gibt sie seit dem Mittelalter. Über 70 Formen des Kulturerbes sind im deutschen Verzeichnis enthalten, über 500 sind es weltweit.