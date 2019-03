Kultur - Mainz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Kaum ein Begriff hat so viele Facetten wie Heimat. Dieser Vielfalt widmet sich der Kultursommer Rheinland-Pfalz 2019 unter dem Motto "heimat/en". Kulturminister Konrad Wolf (SPD) und Kultursommer-Geschäftsführer Jürgen Hardeck haben am Freitag Ausschnitte des Programms vorgestellt. "Heimat ist eine Assoziationswolke", sagte Wolf. Man habe den Begriff bewusst in den Plural gesetzt, obwohl das sprachlich eigentlich nicht gehe. Das sei auch ein klares Signal gegen Ausgrenzung, sagte Wolf: "Denn Heimat ist vielfältig."

Zwischen Mai und Oktober sollen mehr als 200 Projekte in Städten als auch im ländlichen Raum stattfinden. Die Projekte 2019 werden mit etwa vier Millionen Euro unterstützt. Erwartet werden wie in den vergangen Jahren etwa 700 000 Besucher.

Eröffnet wird der Kultursommer am ersten Maiwochenende in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen). Die Stadt werde zur Bühne für Kabarett, Straßentheater, Tanz, Musik und Kunstinstallationen, sagte Hardeck. Unter anderem werde eine rund sieben Meter große Marionette "auf die Suche nach ihrer Heimat gehen".

Mit dem diesjährigen Motto schließt der Kultursommer seinen Blick nach Innen ab, wie Kulturminister Wolf sagte. Seit 2017 habe man sich mit Herkunft und Identität beschäftigt. In den kommenden Jahren werde man den Blick dann nach Außen richten: "2020 starten wir mit "Kompass Europa: Nordlichter" in vier Jahre, in denen wir unseren Kontinent in allen Himmelsrichtungen noch besser kennenlernen wollen."