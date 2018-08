Ostpreußen-Museum in Lüneburg öffnet wieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lüneburg (dpa/lni) - Das Ostpreußische Landesmuseum in Lüneburg wird heute mit einem Festakt wiedereröffnet. Die Dauerausstellung mit einer neuen deutschbaltischen Abteilung wird am Sonntag nach mehr als drei Jahren ihre Tore auch für die Öffentlichkeit öffnen. Das Museum beschäftigt sich mit Geschichte, Kultur und Landschaft in den früheren deutschen Ostgebieten. So werden Werke von Käthe Kollwitz und Lovis Corinth, sowie Gegenstände aus dem Nachlass des Philosophen Immanuel Kant gezeigt. Nach Angaben des Museums ist es das weltweit einzige Haus, dass sich umfassend der Region widmet. Ostpreußen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen der damaligen Sowjetunion und Polen aufgeteilt.