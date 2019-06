Thomanerchor bekommt neuen geschäftsführenden Leiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Emanuel Scobel wird neuer geschäftsführender Leiter des Thomanerchores Leipzig. Darauf hat sich die Auswahlkommission unter Leitung von Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke verständigt, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Auf die Stellenausschreibung gab es demnach 24 Bewerbungen. Emanuel Scobel tritt die Nachfolge von Stefan Altner an, der Ende Juni in den Vorruhestand wechselt.

Scobel, Jahrgang 1981, wurde in Dresden geboren. Er war Mitglied des Dresdner Kreuzchors und studierte an der Universität Mainz unter anderem Musik- und Buchwissenschaft. Der geschäftsführende Leiter des Thomanerchores ist unter anderem für Personal und Finanzen zuständig.