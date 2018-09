Kiel im Kultur-Ranking der Städte etwas verbessert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt Kiel hat sich im Kultur-Ranking der 30 größten deutschen Städte in den vergangenen Jahren etwas nach oben gearbeitet. In der neuesten Untersuchung des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts und der Berenberg Bank kam die Förde-Stadt auf Platz 20. 2016 stand Kiel noch auf Rang 22, 2014 und 2012 jeweils auf Platz 24. Spitzenreiter blieb auch in diesem Jahr Stuttgart, vor Dresden und Berlin. Hamburg erreichte Platz 8.

Untersucht wurden das kulturelle Angebot und die Nachfrage durch Einwohner oder Gäste. Über Qualität und Bedeutung des Kulturangebots trifft die Untersuchung keine Aussage.