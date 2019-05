Uraufführung des zweiten Teils des Mahler-Scartazzini-Zyklus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - In der Jenaer Philharmonie steht am diesem Sonntag die Uraufführung des zweiten Teils des Zyklus von Stücken des Komponisten Andrea Lorenzo Scartazzini im Zusammenspiel mit den Symphonien von Gustav Mahler an. "Schon der erste Teil hat gezeigt, dass wir uns in der Zusammenarbeit auf dem richtigen Weg befinden", sagte Generalmusikdirektor Simon Gaudenz der Deutschen Presse-Agentur. Scartazzini werde durch die langfristige Kooperation mit der Philharmonie "der Komponist für Jena" werden. Das Publikum werde im zweiten Stück des Zyklus Elemente des ersten Teils wiedererkennen. Bei der Uraufführung des neuen Abschnitts werde der Chor eine große Rolle spielen und die Musik Scartazzinis mit der Mahlers verschmelzen.