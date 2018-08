Notfallübung im Landesmuseum: Kulturgüter gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Alarm im Landesmuseum in Hannover, Menschen und Kulturgüter müssen in Sicherheit gebracht werden. Diesen Ernstfall hat am Mittwoch erstmals eine Gruppe der Feuerwehr getestet. Bei echten Katastrophen greift ein Notfallplan, damit wertvolle Kulturgüter unbeschadet bleiben. "Die Übung hat gut geklappt, die Zusammenarbeit zwischen mehreren Schnittstellen funktionierte", sagte Museumssprecherin Nicola Kleinecke zur Bilanz der Premiere. Ähnliche Probeläufe gab es bereits unter anderem im Niedersächsischen Staatsarchiv. Für große Gefahrenlagen haben sich in der Region 20 Museen, Bibliotheken und Archive in einem Notfallverbund zusammengeschlossen. Daran sind auch Feuerwehr und Katastrophenschutzbehörden beteiligt.