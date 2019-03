Ernst August junior hofft weiter auf Verkauf der Marienburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Ernst August von Hannover junior hofft weiterhin auf den Verkauf von Schloss Marienburg an die öffentliche Hand. "Im schlimmsten Fall, wenn die Gespräche mit dem Land und allen anderen Beteiligten scheitern sollten, ginge das Schloss für die Öffentlichkeit verloren", sagte der 35-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montagsausgabe). "Es geht darum, die Marienburg und ihre Kunstobjekte dauerhaft für die Öffentlichkeit zu erhalten und 60 Arbeitsplätze auf dem Schloss zu sichern. Dies kann nur gemeinsam mit dem Land Niedersachsen gelingen", hatte der Junior vor einer Woche der dpa mitgeteilt. Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler (CDU) will am Mittag die Abgeordneten im Kulturausschuss über den Sachstand zur Marienburg informieren.

Der Minister hatte mit Ernst August junior ausgehandelt, dass der Welfe das Schloss für einen Euro an eine Tochter der Klosterkammer verkauft. Weil jedoch Ernst August senior die Schenkung an seinen Sohn widerrief, hat das Land den Deal auf Eis gelegt. Ein Schreiben der Anwälte des Vaters an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wird seit Wochen juristisch geprüft. Nach Informationen des Politikjournals "Rundblick" könnte eine Alternative zum bisherigen Modell darin bestehen, dass die Burg bei Ernst August junior bleibt, dieser aber von einer neugegründeten Stiftung Unterstützung bekommt.