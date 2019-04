Stadt: 210 000 Euro für Projekte mit geflüchteten Künstlern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Hamburg will geflüchtete Künstler mit 210 000 Euro dabei unterstützen, wieder professionell in ihrem Beruf arbeiten zu können. Mit dem Förderprogramm Intro sollen bis zu acht Künstler ein Jahr lang monatlich 1500 Euro etwa für die Verwirklichung von Kulturprojekten, eine Hospitanz oder die Mitarbeit in einer Hamburger Kultureinrichtung bekommen. Weitere 500 Euro stehen für Projektmittel zur Verfügung, wie die Kulturbehörde am Montag mitteilte.

"Wir wollen den kreativen Austausch zwischen beiden Seiten fördern, künstlerische Auseinandersetzungen anregen und die Entwicklung neuer Projekte unterstützen", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) zur Vorstellung des neuen Programmes. Mit Intro sollen professionelle Künstler sich in der Szene besser vernetzen können und auch dadurch wieder eine berufliche Perspektive bekommen. Zudem fördere Intro die Integration und bereichere die Kulturstadt Hamburg in ihrer Vielfalt.

Um Stipendiat werden zu können, muss das Künstler-Einrichtungs-Tandem sich mit der gemeinsamen interkulturellen Projektidee bis Ende Juni bewerben. Wer das Geld von September an bekomme, entscheide eine Fachjury.