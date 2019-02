Harfenistin Anaëlle Tourret erhält Berenberg Kulturpreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei der diesjährigen Verleihung des Berenberg Kulturpreises in Hamburg ist die Harfenistin Anaëlle Tourret ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert. Wie die ausrichtende Berenberg Bank Stiftung am Mittwoch mitteilte, verfolgten rund 400 Gäste am Vorabend die Preisverleihung in der Hamburger Elbphilharmonie. Neben dem Hauptpreis für Tourret sind zwei Stipendien an den Trompeter Alejandro Orozco Hincapié und die Sopranistin Irina Bogdanova verliehen worden.