32 000 Tickets für "Elbphilharmonie Sommer" im August

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Unter dem Motto "Elbphilharmonie Sommer" stehen in dem berühmten Hamburger Konzerthaus im August 16 Konzerte auf dem Plan. Die Besucher haben dabei die Auswahl zwischen Klassik-, Pop-, Jazz- und Filmkonzerten. Eröffnet werde das Festival am 9. August vom Jazz-Saxofonisten und -Flötisten Charles Lloyd und seinem "Kindred Spirits"-Quintett, teilte das Haus am Sonntag mit.

Zu den weiteren Gästen in den folgenden vier Wochen gehören die Königliche Kapelle Kopenhagen, das Jugendorchester European Union Youth Orchestra, das Bundesjugendorchester, Pop-Weltstar Gilberto Gil und Piano-Entertainer Chilly Gonzales. Zudem wird der Film "Birdman" von Schlagzeuger Antonio Sánchez begleitet, und Musiker des Brussels Jazz Orchestras vertonen zwei US-Stummfilme aus dem Jahr 1920. Die insgesamt 32 000 Tickets sollen von Dienstag an in den Verkauf gehen.