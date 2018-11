Stiftung Schloss Friedenstein Gotha hat neuen Direktor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Tobias Pfeifer-Helke wird der neue Stiftungsdirektor und Vorstand der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha. Der gebürtige Vogtländer werde seine Tätigkeit am 1. Februar 2019 aufnehmen, teilte die Stiftung am Dienstag mit. Pfeifer-Helke tritt die Nachfolge von Martin Eberle an, der zum Direktor der Museumslandschaft Hessen-Kassel berufen wurde.

"Es ist mir eine Ehre und Freude, dass der Stiftungsrat mir das Vertrauen ausgesprochen hat", sagte Pfeifer-Helke bei seiner Vorstellung in Gotha. Jeder Kunsthistoriker sehne sich danach, in Gotha arbeiten zu dürfen. Er wolle sich insbesondere für das internationale Bekanntwerden der Gothaer Sammlungen einsetzen, erklärte der neue Stiftungsdirektor.