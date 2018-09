Kaiserring-Träger bekommt eigene Ausstellung in Goslar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Goslar (dpa/lni) - Der diesjährige Kaiserring-Träger Wolfgang Tillmans zeigt ab Samstag eine Auswahl seiner Werke im Goslarer Mönchehaus-Museum für moderne Kunst. Die Ausstellung des Fotokünstlers soll am Samstag nach der Verleihung des Kaiserrings eröffnet werden. Tillmans zeigte sich nach Angaben einer Stadtsprecherin am Freitag bei einer Vorabbesichtigung sehr angetan von der Präsentation. Er habe sich gleich hingezogen gefühlt, zu den einzelnen Fachwerkräumen. Tillmanns wird den Kaiserring, der als einer der wichtigsten Preise für moderne Kunst gilt, am Samstag während eines Festakts in der historischen Kaiserpfalz entgegen nehmen.