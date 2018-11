Tage der jüdisch-israelischen Kultur enden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen gehen am Sonntag die diesjährigen Tage der jüdisch-israelischen Kultur zu Ende. Den Abschluss des sechswöchigen Festivals bilden in Erfurt eine Diskussionsrunde über Juden in der islamischen Welt und ein Konzert mit Liedern aus dem sephardisch-jüdischen Kulturkreis. Sephardim sind Nachkommen von Juden, die im 15. Jahrhundert aus Spanien und Portugal vertrieben wurden.

Auch in anderen Thüringer Städten sind Veranstaltungen geplant, so in Apolda eine szenische Lesung des "Romans eines Schicksallosen" des KZ-Überlebenden Imre Kertész und in Jena ein mit Comic-Einspielungen kombiniertes Konzert des israelischen Pianisten Itay Dvori. Die jüdisch-israelischen Kulturtage hatten am 3. November begonnen.