Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Mehr als 550 Teilnehmer werden Ende März und Anfang April zum Wettbewerb "Jugend musiziert" Sachsen in Leipzig erwartet. Die Jugendlichen treten an verschiedenen Austragungsorten in der Stadt auf, wie der Sächsische Musikrat am Freitag mitteilte. Der Verein veranstaltet den Landeswettbewerb gemeinsam mit der Stadt Leipzig. Die Teilnehmer zeigen ihr Können entweder in der Gruppe oder als Solokünstler, beispielsweise am Schlagzeug oder an Streichinstrumenten. In der Ensemble-Wertung liege in diesem Jahr ein besonderer Fokus unter anderem auf Klavier-Kammermusik und Jazz. Der Wettbewerb findet zum 28. Mal statt, so der Musikrat.