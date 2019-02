Neue Marketingkampagne für Wikinger-Welterbestätten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schleswig (dpa/lno) - Mit einer neuen Marketingkampagne sollen an die Unesco-Weltkulturerbestätten Haithabu und Danewerk noch mehr Besucher gelockt werden. Ein Schwerpunkt der Kampagne "Wo dir Geschichten begegnen" wird auf die Sozialen Medien gelegt, wie die Ostseefjord Schlei GmbH am Donnerstag in Schleswig mitteilte. Es würden sowohl deutsch- als auch dänischsprachige Kanäle auf Facebook und Instagram installiert. Ab Anfang März sollen hier sowohl Erlebnisangebote am Welterbe als auch fachliche Hintergrundinformationen präsentiert werden. Der Startschuss soll auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin (6. bis 10. März) fallen. Hier wird sich das neue Welterbe auf einer Sonderfläche am Schleswig-Holstein-Stand präsentieren.