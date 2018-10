Bilderwelt des Märchendichters Andersen in Bremen zu sehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Harlekin, Ballerina und Fantasieschlösser - die Kunsthalle Bremen lässt die Besucher in die Bilderwelt des Dänen Hans Christian Andersen (1805-1875) eintauchen. Die Doppelbegabung des Autors von Märchenklassikern wie "Die Prinzessin auf der Erbse" und "Des Kaisers neue Kleider" ist ab Samstag, den 20. Oktober, Thema der Ausstellung "Hans Christian Andersen: Poet mit Feder und Schere". Das Kuratoren-Duo Anne Buschhoff und Detlef Stein spricht von einem Superlativ: "So viele seiner Zeichnungen, Klecksografien und Scherenschnitte wurden in Deutschland noch nie gezeigt."

"Andersen ist weit mehr als ein biedermeierlicher Märchenonkel", sagte Buschhoff der Deutschen Presse-Agentur. Für seine expressive Scherenschnitte habe sich sogar Pop-Art-Künstler Andy Warhol begeistert. Seine Siebdrucke und die gesellschaftskritischen Schattenrisse der Afroamerikanerin Kara Walker zeigen jetzt in Bremen, wie aktuell Scherenschnitte in der modernen Kunst sind.