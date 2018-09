Christoph Maria Herbst mit Münchhausen-Preis ausgezeichnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bodenwerder (dpa/lni) - Christoph Maria Herbst hat den Münchhausen-Preis 2018 erhalten. Der Schauspieler nahm die Auszeichnung am Donnerstagabend in Bodenwerder an der Oberweser entgegen. Die Jury zeichnete den 52-Jährigen, der auch als Synchron- und Hörbuchsprecher arbeitet, für seine vielfältigen und sehr markanten Rollen aus.

Der gelernte Bankkaufmann, der zunächst Theaterengagements in Bremerhaven, München und Berlin hatte, war in so unterschiedlichen Filmproduktionen wie "(T)Raumschiff Surprise", Doris Dörries "Der Fischer und seine Frau", Helmut Dietls "Vom Suchen und Finden der Liebe" oder Detlef Bucks "Hände weg vom Mississippi" zu sehen.

Einem großen Publikum wurde Herbst spätestens durch die Titelrolle in der Serie "Stromberg" bekannt. Sie brachte ihm vier Deutsche Comedy-Preise, einen Deutschen Fernsehpreis, den Bayrischen Fernsehpreis und den Adolf-Grimme-Preis ein.

Herbsts jüngste Auszeichnung erinnert an den als Lügenbaron bekannten Hieronymus von Münchhausen, der 1720 in Bodenwerder an der Oberweser geboren wurde. Der mit 2556 Euro dotierte Münchhausen-Preis wird seit 1997 an "Personen mit besonderer Begabung in Darstellungs- und Redekunst, Fantasie und Satire" vergeben. Frühere Preisträger sind unter anderem Dieter Hildebrandt, Jürgen von der Lippe, Didi Hallervorden, Annette Frier und zuletzt Dieter Nuhr.