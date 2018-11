Mehr als 8500 Besucher bei den Jüdischen Kulturtagen Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mit einem Besucherrekord seit ihrer Neuauflage im Jahr 2016 sind die diesjährigen Jüdischen Kulturtage Berlin zu Ende gegangen: Mehr als 8500 Besucher kamen vom 3. bis 11. November zu den 21 Veranstaltungen an 13 Spielorten in der Hauptstadt, wie die Veranstalter am Montag berichteten. "Das ist ein gutes Signal. Jüdische Kultur nimmt nach und nach einen immer größeren Stellenwert in unserer Gesellschaft ein", sagte Intendant Gerhard Kämpfe. Erinnerungen, Gedenken und Einblicke in das heutige jüdische Leben waren Themen bei den diversen Lesungen, Konzerten und Theaterstücken. Zum Abschluss wurde am Sonntagabend die israelische Soulsängerin Ester Rada in der Synagoge Rykestraße gefeiert.