Zeichnungen des Weimarer Künstlers Alfred Ahner restauriert

Weimar (dpa/th) - Die Restaurierung von Zeichnungen des Weimarer Künstlers Alfred Ahner (1890-1973) zum Thema Nationalsozialismus macht Fortschritte. Bei weiteren 33 der in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald aufbewahrten Arbeiten sei die Restaurierung abgeschlossen worden, teilte die Gedenkstätte am Freitag mit. Deren Kunstsammlung verfügt über nahezu 100 in den 1930er und 1940er Jahren entstandene Arbeiten des Künstlers als Leihgabe Alfred-Ahner-Stiftung. Zwei Drittel dieses Bestandes seien nunmehr restauriert. Ahner hat sich in den Arbeiten mit den Opfern des nationalsozialistischen Systems ebenso wie mit dessen Stützen und Mitläufern beschäftigt.

Ahner, der von 1922 bis zu seinem Tod in Weimar lebte, habe schon früh die drohende Gefahr des Nationalsozialismus erkannt, so die Gedenkstätte. Dies spiegele sich auch in seinen Darstellungen der Veränderungen am Ende der Weimarer Republik wider. In Weimar und Thüringen hatten die Nationalsozialisten schon früh Fuß gefasst und waren auch früher als im restlichen Deutschland an der Regierung beteiligt. Im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald bei Weimar waren von 1937 bis zur Befreiung im April 1945 fast 280 000 Menschen aus ganz Europa inhaftiert, 56 000 wurden ermordet oder starben an Hunger, Krankheiten und durch medizinische Experimente.