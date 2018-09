Buchenwald erinnert an sowjetisches Speziallager

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - 73 Jahre nach der Einrichtung des sowjetischen Speziallagers auf dem Geländes des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Buchenwald erinnert die Gedenkstätte an die damaligen Ereignisse. Zu Tagen der Begegnung werden ab heute auch Zeitzeugen erwartet, die mit Schülern ins Gespräch kommen wollen. In dem im August 1945 errichteten Speziallager waren bis zum Februar 1950 rund 28 500 Menschen interniert. Unter den Gefangenen waren nicht nur regionale Mitglieder und Funktionäre der Nazipartei NSDAP, sondern auch Jugendliche und Denunzierte. Mehr als 7000 Menschen starben an Hunger und Krankheiten.