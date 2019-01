Schau zu Häftlingen in der Gedenkstätte Leistikowstraße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Eine neue Ausstellung im ehemaligen sowjetischen Militärgefängnis in Potsdam beleuchtet das weitere Schicksal deutscher Häftlinge in sowjetischen Arbeitslagern. Unter dem Titel "Verurteilt. Verschleppt. Verschwiegen" sind von Mittwoch an auch anhand persönlicher Erinnerungsstücke die Geschichten von Männern und Frauen zu verfolgen, die in den Nachkriegsjahren etwa wegen Kriegsverbrechen, antisowjetischer Propaganda oder Spionage in dem Gefängnis inhaftiert und von einem Militärgericht zu langjähriger Lagerhaft oder zum Tod verurteilt wurden. Darunter auch zahlreiche Unschuldige, erläuterte die kommissarische Leiterin der Gedenkstätte, Maria Schultz am Dienstag bei einer Vorbesichtigung.

Insgesamt rund tausend Menschen seien von 1945 an bis zum Abzug der sowjetischen Truppen 1994 in dem Gefängnis an der Leistikowstraße inhaftiert worden, sagte Schultz. Anfangs auch mehrere hundert Deutsche, von denen mehr als hundert zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden. Von Mitte der 1950er Jahre an wurden in dem Gefängnis Militärangehörige wegen Dienstvergehen oder krimineller Delikte in Haft genommen.